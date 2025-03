È stata avviata la prevendita dei biglietti per il concerto dei Pink Floyd Legend, in tour con The Dark Side of the Moon, presso la Fiera di Cagliari il prossimo 17 luglio. Il concerto ha già attratto oltre 40mila spettatori dal marzo 2022 e promette di offrire non solo l'esecuzione completa del capolavoro del 1973, ma anche i più grandi successi della band inglese, accompagnati da video originali d'epoca proiettati su uno schermo circolare e arricchiti da un nuovo design di luci e laser.

Il gruppo italiano, acclamato sia dalla critica che dal pubblico come la migliore interpretazione dei brani dei Pink Floyd, vede la presenza di Fabio Castaldi al basso e alla voce, Alessandro Errichetti alla chitarra e alla voce, Simone Temporali alle tastiere e alla voce, Paolo Angioi alla chitarra, al basso e ai cori, ed Emanuele Esposito alla batteria. A completare l'ensemble ci sono Giorgia Zaccagni, Daphne Nisi Mete e Claudia Marss ai cori, e Maurizio Leoni al sassofono solista. The Dark Side of the Moon è considerato il capolavoro per eccellenza dei Pink Floyd, un album leggendario per le sue vendite, la sua tecnica di registrazione, i temi proposti e la bellezza delle melodie, che segnano l'inizio della maturità artistica della band.

I Pink Floyd Legend, in soli quattro anni, hanno entusiasmato oltre 130mila spettatori con i loro spettacoli dedicati all'universo pinkfloydiano. Ogni tour, con produzione a cura di Gilda Petronelli di Menti Associate, è un evento imperdibile, che spazia dall'Atom Heart Mother con coro e orchestra al The Dark Side of the Moon - 50th Anniversary Tour, dal Live at Pompei con strumenti vintage originali all'evento per i 40 anni di Animals con la riproduzione della Battersea Power Station in videomapping su uno schermo gigante. L'atteso concerto a Cagliari è organizzato da La via del collegio e i biglietti sono disponibili presso il circuito Box Office.