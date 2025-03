Ignazio Locci, sindaco di Sant’Antioco, è il nuovo presidente del Consiglio delle Autonomie Locali (Cal). È stato eletto al terzo turno di votazione, durante il ballottaggio, con 17 voti su 33 dei componenti votanti, superando Graziano Milia, sindaco di Quartu, che ha ottenuto 15 preferenze (una scheda bianca).

Il ballottaggio è stato necessario dopo che nelle prime due votazioni nessun candidato aveva raggiunto il quorum di 18 voti, con Locci e Milia sempre i due sindaci più votati. «Ripartiamo dal lavoro fatto da chi mi ha preceduto – ha dichiarato Locci nel suo intervento di insediamento – e lavorerò per ricostruire e favorire una corretta e leale collaborazione tra il Consiglio regionale, la Giunta e l’intero sistema degli Enti Locali della Sardegna».

Il neo presidente ha anche indicato nell'Einstain Telescope “la sfida nella quale i sindaci dovranno dimostrare il loro protagonismo” e ha messo in evidenza come uno degli obiettivi del suo mandato sia “l’impegno per realizzare il testo unico degli enti locali sardi”.