Un diportista francese è stato salvato dalla Guardia costiera di Olbia dopo che il catamarano di 12 metri su cui navigava è affondato al largo di Capo Comino, sulla costa di Siniscola. L'incidente è avvenuto intorno alle 15 di ieri, quando il diportista, accorgendosi che lo scafo stava imbarcando acqua, ha lanciato un may-day.

La sala operativa della Capitaneria ha prontamente inviato in zona la motovedetta specializzata nel search and rescue, ormeggiata al porto di La Caletta, e ha dirottato anche i mercantili Histria Dione e Cinzia A, che si trovavano a circa 20 miglia dalla posizione segnalata. Allo stesso tempo, un velivolo dell'Aeronautica militare di Poggio Renatico è decollato per facilitare le ricerche. Alle 16.40, ricevuto l'aggiornamento sulla posizione del catamarano in difficoltà, è stato richiesto l’intervento della motonave Leevsten, che si trovava a circa 5 miglia di distanza. La nave ha individuato il diportista poco dopo: l'uomo aveva abbandonato il catamarano ormai inaffondabile e si era rifugiato sulla zattera di salvataggio. Trasbordato sulla motonave della Guardia costiera, è arrivato sano e salvo al porto di La Caletta alle 18:30.

I militari ora indagano sulle cause dell'affondamento del catamarano, che si è adagiato su un fondale di 800 metri.