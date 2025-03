Una rissa tra donne è esplosa ieri, domenica 32 marzo, a Milano. Come riportato da TgCom 24, pare che la causa della violenta lite sia stata un video condiviso su TikTok, scatenando così un conflitto tra le protagoniste, una delle quali, secondo un testimone che ha segnalato l'accaduto alle forze dell'ordine, brandiva un taglierino.

Sul posto la Polizia, i soccorritori del 118 con due ambulanze e un'auto medica, ma la situazione, al loro arrivo, si era già aggravata con due ferite gravi che sono state trasportate in ospedale. Si tratta di due sorelle di origine marocchina, une delle quali presentava tagli al polso, lesioni ai tendini, escoriazioni ed ematomi sul corpo e ferite superficiali sulla guancia. Alla minore sono stati applicati 70 punti di sutura per una profonda ferita al braccio. La terza donna coinvolta, anch'ella marocchina, fortunatamente non ha riportato ferite gravi e è stata medicata sul posto senza necessità di ricovero.

Un video pubblicato su TikTok la causa dell'alterco

Secondo una prima ricostruzione, il litigio sarebbe avvenuto tarle due sorelle e l'altra donna a causa di un video pubblicato su TikTok in cui una delle sorelle sarebbe stata insultata, da lì il conflitto fisico. Tutte e tre le persone coinvolte nella rissa sono state arrestate e condotte in questura per ulteriori indagini. La presenza di un oggetto tagliente, un taglierino che una delle donne aveva in mano, potrebbe peggiorare la loro situazione giuridica.