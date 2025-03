Durante l’ultimo weekend, i Carabinieri di Cagliari hanno intensificato i controlli sul territorio per contrastare guida in stato di ebbrezza, uso di sostanze stupefacenti e violazioni al Codice della Strada. L’operazione ha coinvolto le Stazioni locali e le Aliquote Radiomobili, con numerose pattuglie dislocate su tutto il territorio provinciale.

Sono state controllate oltre 200 persone e 164 veicoli, con 37 sanzioni elevate. Diverse persone sono state denunciate per guida in condizioni psicofisiche alterate o per il rifiuto di sottoporsi ai test.

Tra i casi più rilevanti, a Serrenti (SU) un uomo di Cagliari, risultato positivo all’alcoltest con valori superiori ai limiti, ha subito il ritiro immediato della patente e il sequestro del veicolo. A Villacidro (SU), un individuo coinvolto in un incidente ha rifiutato i test su alcol e droghe, determinando il ritiro della patente e la segnalazione all’Autorità Giudiziaria. A Quartu Sant’Elena (CA), un altro conducente con tasso alcolemico oltre i limiti ha subito analogo provvedimento, mentre a Decimomannu (CA) un residente di Villasor ha rifiutato il test etilometrico, subendo il ritiro della patente e il sequestro del veicolo.

Denunce anche per possesso di sostanze stupefacenti e armi bianche. Tra questi, un giovane di Cagliari trovato con un coltello a scatto e un residente di Villasor con droghe sintetiche. Numerose anche le sanzioni per guida senza patente.

I Carabinieri di Cagliari proseguiranno i controlli nei prossimi giorni, in un’ottica di sicurezza e contrasto alle violazioni.