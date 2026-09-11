Sono in corso le ultime ore di instabilità atmosferica rimanente, principalmente nelle regioni del Centro-Sud e, in alcune zone, anche nel Nord-Est. Tuttavia, secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, l'anticiclone delle Azzorre tornerà presto a prevalere, garantendo un fine settimana soleggiato.

"I fenomeni instabili - afferma - interesseranno inizialmente il basso Lazio e la Campania, per poi trasferirsi gradualmente verso il medio e basso versante adriatico, accompagnati da un generale e sensibile calo delle temperature. Contemporaneamente, alcuni rovesci residui si attarderanno tra Veneto, Venezia Giulia e Romagna, mentre sul resto del Nord e sulle regioni tirreniche centrali si assisterà a un progressivo miglioramento".

Domani, l'Anticiclone delle Azzorre si estenderà sul Centro-Nord, portando cieli prevalentemente sereni e temperature massime che si manterranno sotto i 27-29°C, con una sensibile riduzione dell'afa. Al Sud, invece, il tempo rimarrà ancora instabile: Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia vedranno un ulteriore abbassamento delle temperature con possibili rovesci isolati. La domenica porterà un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo con ampie schiarite anche nel sud del Paese e temperature massime non superiori ai 30°C.

Per concludere, i primi giorni della prossima settimana saranno caratterizzati da stabilità e clima mite. Tuttavia, a partire da mercoledì, i modelli matematici prevedono l'avvicinamento di una nuova area di bassa pressione dalle regioni settentrionali.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la giornata di domani, sabato 12 settembre 2026

Cielo sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti pomeridiani sul settore orientale dell'Isola,

Temperature: minime stazionarie, massime in lieve calo sul settore orientale e stazionarie altrove.

Venti: a regime di brezza, localmente moderati sulle coste.

Mari: mossi.

Previsioni per la giornata di domenica 13 settembre

Cielo irregolarmente nuvoloso.

Temperature: stazionarie

Venti: a regime di brezza.

Mari: da mossi a poco mossi.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di lunedì e martedì saranno caratterizzate da cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature saranno in lieve aumento. I venti soffieranno a regime di brezza e i mari saranno poco mossi o localmente mossi.