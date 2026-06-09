Possibili guai giudiziari per Belen Rodriguez, finita nel registro degli indagati della Procura di Milano con l'accusa di omissione di soccorso. I magistrati milanesi hanno aperto un fascicolo a carico della nota conduttrice e showgirl in seguito a un doppio incidente stradale avvenuto nelle vie del centro cittadino, dinamica che ha portato anche al contestuale ritiro della patente di guida.

Secondo la ricostruzione della vicenda, la showgirl sarebbe rimasta coinvolta in due distinti impatti a breve distanza di tempo l'uno dall'altro. Il primo episodio si è verificato nei pressi dell'Arco della Pace, precisamente in via Melzi d’Eril, dove il SUV guidato da Rodriguez avrebbe impattato contro lo specchietto retrovisore di una vettura in sosta. Poco dopo, il secondo e più grave scontro in via San Marco: in questo caso il mezzo avrebbe urtato uno scooter e altri veicoli parcheggiati, provocando il ferimento lieve di tre persone.

Proprio la presenza di feriti e, secondo quanto si apprende, il mancato stop per prestare i dovuti aiuti hanno fatto scattare la denuncia d'ufficio, così come tassativamente previsto dal Codice della Strada in simili circostanze. Gli atti del caso sono stati successivamente trasmessi alla Procura di Milano per le indagini di rito.