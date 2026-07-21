Ha suscitato indignazione la fotografia che ritrae un pony trasportato all’interno del bagagliaio di una piccola utilitaria durante la traversata in traghetto da Pozzuoli a Ischia. L’episodio, risalente al 5 luglio, è stato portato all’attenzione pubblica dall’attivista Enrico Rizzi, noto sui social, e dal deputato Francesco Emilio Borrelli, dopo la segnalazione di una turista svizzera che ha immortalato la scena. Nello scatto l’animale appare rinchiuso nel vano posteriore di una Citroën C1.

Sulla vicenda è stata presentata una denuncia ai carabinieri di Pozzuoli per fare luce su un possibile caso di maltrattamento di animali e verificare anche eventuali responsabilità del personale addetto all’imbarco. Secondo quanto riferito dalla testimone, infatti, gli operatori sarebbero stati informati della presenza del pony a bordo del veicolo.

Stando alla ricostruzione, l’animale avrebbe trascorso l’intera traversata, della durata di circa un’ora, nel bagagliaio dell’auto, una condizione ritenuta incompatibile con il suo benessere.

Per Borrelli si tratta di un episodio “gravissimo”. Il deputato ha annunciato il proprio sostegno all’iniziativa legale promossa da Rizzi, chiedendo che venga identificato il proprietario dell’animale e che il pony sia posto sotto sequestro per garantirne la tutela.