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Vigilia di campionato e rifinitura intensa ad Assemini per il Cagliari, atteso domani sera dal posticipo domenicale della 6ª giornata di Serie A contro la Juventus all'Unipol Domus (calcio d'inizio fissato alle ore 20:45).
I rossoblù sono scesi in campo nella mattinata odierna al CRAI Sport Center per limare gli ultimi dettagli tattici in vista dell'incrocio con i bianconeri.
Dall'infermeria arrivano indicazioni importanti. Adam Obert si è allenato regolarmente con la squadra; anche Alessandro Deiola ha ripreso ad allenarsi in gruppo dopo l’intervento al menisco di fine settembre. Parzialmente in gruppo Kevin Carlos; lavoro personalizzato per Alen Sherri.
Al termine dell’allenamento, mister Pisacane incontrerà i media nella sala stampa del CRAI Sport Center per presentare la gara contro i bianconeri.