Giornata di allerta in Europa per una serie di falsi allarmi bomba che hanno interessato diversi voli, dalla Polonia alla Spagna. Coinvolti anche due aerei Ryanair provenienti da Lisbona e Dublino e diretti a Roma Fiumicino, scortati da due caccia dell'Aeronautica Militare dopo una segnalazione via mail sulla presunta presenza di ordigni a bordo.

Parallelamente cresce la preoccupazione per gli attacchi informatici ai sistemi di refrigerazione dei supermercati, che hanno interessato anche l'Italia. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha parlato di "un'iniziativa ostile coordinata a livello europeo".

A Sassari, gli hacker hanno preso di mira due supermercati della catena Viro, in piazza Mazzotti e in via Muroni. I sistemi di regolazione dei banchi frigoriferi sarebbero stati manomessi, facendo salire le temperature fino a circa 15 gradi e compromettendo la corretta conservazione degli alimenti. Sulla vicenda indaga la Polizia Postale.

Da Palazzo Chigi arriva una prima rassicurazione: l'impatto degli attacchi in Italia sarebbe limitato e avrebbe riguardato soprattutto sistemi di sicurezza obsoleti. Massima attenzione da parte del governo, mentre proseguono le indagini della Polizia Postale.