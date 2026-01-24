Nella serata di giovedì 22 gennaio, a partire dalle ore 19.00, è stato attivato un servizio speciale di controllo del territorio ad alto impatto nel centro storico di Sassari, con l'obiettivo di prevenire e contrastare i reati, oltre a rafforzare la sensazione di sicurezza tra i residenti.



All'operazione hanno partecipato congiuntamente le Volanti della Questura di Sassari, la Guardia di Finanza, i Carabinieri e la Polizia Locale di Sassari, che hanno lavorato in stretta collaborazione.



I controlli si sono concentrati principalmente nelle strade del centro storico, con particolare attenzione a via La Marmora e Piazza Mercato, inclusi pattugliamenti a piedi. Durante l'attività sono stati effettuati controlli in due circoli privati, portando all'identificazione di quasi 100 persone.



Sono stati anche condotti ulteriori controlli nel quartiere Cappuccini e nelle zone di via Sorso, via Palmaera e vie circostanti, considerate cruciali per la sicurezza urbana.



Servizi simili continueranno nei prossimi giorni per assicurare una presenza costante e diffusa delle Forze dell'Ordine sul territorio.