A Roma, nel parco Livio Labor, un tragico incidente ha causato la morte di Francesca Ianni, 45 anni, travolta da un albero caduto a causa del forte vento mentre si trovava seduta su una panchina insieme a un'amica, che è rimasta ferita.

I tre figli della vittima, presenti al momento dell'incidente, e fortunatamente illesi, sono stati affidati temporaneamente a una conoscente. La procura di Roma ha avviato un'indagine sull'accaduto, ipotizzando un omicidio colposo contro ignoti, e ha sequestrato l'albero e parte dell'area in cui è avvenuto il crollo.

Il forte vento di oggi ha causato diversi danni anche in Sardegna, mettendo in pericolo persone e animali: a Sassari è crollato l'albero di Natale in Piazza Castello, diversi alberi sono caduti nell'Oristanese e nel Nuorese, e a Orotelli il fortissimo maestrale ha divelto una tettoia che è finita sulle auto. Decine gli interventi dei Vigili del fuoco, impegnati dalla serata di ieri anche per spegnere incendi, tra Siniscola e Olbia.