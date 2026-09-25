L'aeroporto di Milano-Malpensa è stato intitolato ufficialmente a Silvio Berlusconi. Nel giorno della cerimonia, Marina Berlusconi ha espresso il proprio orgoglio e la propria emozione per la decisione di dedicare allo scalo milanese il nome dell'ex presidente del Consiglio.

"La consapevolezza che l'aeroporto Milano-Malpensa Silvio Berlusconi accoglierà ogni giorno migliaia di viaggiatori provenienti da tutto il mondo mi riempie di orgoglio e di emozione. Che nome migliore potrebbe avere, un ponte così, se non quello di Silvio Berlusconi?".

Così Marina Berlusconi, interpellata dall'ANSA, ha commentato l'intitolazione dello scalo milanese al padre, ricordando anche la sua attenzione al dialogo e al confronto.

"Mio padre ha trascorso la vita guardando avanti e lontano - ha aggiunto la presidente di Fininvest - Mi piace pensare che da oggi il suo nome darà il benvenuto a chi giunge da altri Paesi e accompagnerà chi decolla verso nuove destinazioni".

Marina Berlusconi ha quindi sottolineato il significato simbolico dell'aeroporto, luogo di arrivi e partenze e punto di collegamento tra Milano e il resto del mondo, associandolo alla figura del padre e alla sua idea di apertura e dialogo.

"Un uomo che ha sempre cercato il dialogo con tutti", ha ricordato la presidente di Fininvest, ribadendo così il valore che attribuisce alla presenza del nome di Silvio Berlusconi nello scalo internazionale.