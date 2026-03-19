È morto all’età di 84 anni Umberto Bossi, figura centrale della politica italiana degli ultimi decenni e fondatore della Lega Nord, il partito che ha profondamente segnato la Seconda Repubblica. Lo ha riferito l’agenzia AGI, confermando che si è spento nella sera del 19 marzo 2026 a Varese.

Bossi, conosciuto con il soprannome di “Senatùr”, lascia un’eredità politica tanto rilevante quanto controversa nel panorama del nostro Paese.

Nato il 19 settembre 1941 a Cassano Magnago in Lombardia, Bossi è stato uno dei protagonisti della politica italiana dalla fine degli anni ’80 fino agli anni recenti, oltre che fondatore della Lega Nord nel 1989.