Addio a una voce speciale che ha accompagnato l'infanzia di intere generazioni di italiani: l'attore e doppiatore Peppino Mazzullo, storica voce di Topo Gigio, è morto all'età di 100 anni oggi, mercoledì 30 settembre 2026, nella sua abitazione a Santo Stefano di Briga, frazione di Messina.

Mazzullo aveva festeggiato il secolo di vita lo scorso 6 giugno, circondato dall'affetto di chi gli era vicino. Per oltre quarant'anni, dal 1961 al 2006, aveva prestato la sua voce al celebre topolino della televisione italiana, diventandone uno dei tratti più riconoscibili.

Una voce familiare a milioni di bambini e bambine, cresciuti davanti alla tv insieme a quel piccolo personaggio dalle grandi orecchie, diventato nel tempo un vero simbolo della televisione italiana.

E proprio a Mazzullo si deve una delle battute più celebri di Topo Gigio: “Ma cosa mi dici mai?”, frase entrata nell'immaginario collettivo e ancora oggi immediatamente riconoscibile.

Con la sua morte se ne va non soltanto un attore e doppiatore, ma anche una voce legata a un pezzo di storia della televisione italiana. Una di quelle voci che, per chi è cresciuto con Topo Gigio, basta ascoltare nella memoria per tornare per un attimo bambini.