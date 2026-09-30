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Momenti di panico in un liceo di Ferrara, dove un ragazzo di 14 anni avrebbe aggredito un coetaneo all'interno dei bagni dell'istituto.
Secondo le informazioni disponibili, il giovane avrebbe utilizzato un coltello della lunghezza di 15 centimetri. Il compagno aggredito ha cercato di difendersi durante l'attacco, ferendosi a una mano.
Il 14enne, come riportato dai media nazionali, era stato fermato dai Carabinieri lo scorso 23 settembre. Secondo quanto emerso dalle indagini, avrebbe pianificato di accoltellare l'insegnante di italiano, arrivando ad annunciare le proprie intenzioni in una chat tra compagni.
Per il ragazzo è previsto ora il coinvolgimento dei servizi sociali di Lamezia Terme.