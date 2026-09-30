L'anticiclone continua a prevalere sull'Italia, garantendo condizioni meteorologiche stabili, soleggiate e calde durante il giorno fino almeno a lunedì 5 ottobre, secondo le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile dei media presso iLMeteo.it.

"Nel corso delle prossime ore - afferma - si registrerà un'instabilità confinata alla Sicilia sud-orientale e al versante meridionale della Calabria, dove si potranno verificare isolati rovesci. Sul resto del Paese prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi, salvo temporanei addensamenti sul settore nord-occidentale, tra Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Sardegna, privi di precipitazioni di rilievo".

Per quanto riguarda le temperature, le massime si attesteranno su valori di 3-4°C sopra la media stagionale. In Pianura Padana la colonnina di mercurio arriverà a segnare i 28°C tra Emilia-Romagna e Veneto. Al Centro si prevedono valori compresi tra 28 e 29°C tra Toscana e Lazio. Roma sarà caratterizzata dalla tipica "Ottobrata": stabilità atmosferica, assenza di ventilazione e valori termici superiori alla media stagionale.

"La struttura anticiclonica - conclude Tedici - manterrà la sua posizione favorendo tempo asciutto su gran parte d'Italia fino ai primi giorni della nuova settimana".

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per la serata di oggi, mercoledì 30 settembre

Cielo irregolarmente nuvoloso per la presenza di nubi alte.

Venti da est sud-est generalmente deboli o localmente moderati lungo le coste del Sulcis e nelle Bocche di Bonifacio

Mari: mosso il Mare di Sardegna e il Golfo dell'Asinara. Poco mossi altrove.

Previsioni per la giornata di giovedì 1° ottobre 2026

Cielo irregolarmente nuvoloso con isolate precipitazioni pomeridiane, anche a carattere di rovescio o temporale. Attenuazione dei fenomeni dalla tarda serata.

Temperature: minime senza variazioni di rilievo, massime stazionarie o localmente in lieve calo.

Venti: deboli da Sud-Est sul settore meridionale e orientale, a regime di brezza altrove.

Mari: mosso il Mare di Sardegna. Poco mossi gli altri mari.

Previsioni per la giornata di venerdì 2 ottobre

Cielo irregolarmente nuvoloso con isolate precipitazioni pomeridiane, anche a carattere di rovescio o temporale, più probabili sul settore centrale e settentrionale.

Temperature: minime stazionarie, lieve calo delle massime.

Venti: deboli da Sud-Est sul settore meridionale e orientale, brezze altrove.

Mari: mosso il Mare di Sardegna. Poco mossi gli altri mari.

Tendenza per i giorni successivi

Le giornate di sabato e domenica saranno caratterizzate dalla persistenza di una ventilazione debole di componente orientale. Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso per la presenza di nubi alte. Le temperature massime sono previste in lieve aumento nella giornata di sabato. I mari saranno generalmente poco mossi, mosso il Mare di Sardegna.