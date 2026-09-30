Prorogata per altri quattro mesi la zona rossa nell'area di piazza del Carmine e vie limitrofe a Cagliari. La decisione è stata presa durante l'incontro di oggi, mercoledì 30 settembre 2026, dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dalla vice prefetta vicaria Maria Antonietta Gregorio.

Alla riunione erano presenti la questora Rosanna Lavezzaro, il comandante provinciale dei Carabinieri Luigi Grasso, il Comandante provinciale della Guardia di Finanza Gaetano Cutarelli, il procuratore della Repubblica Rodolfo Maria Sabelli e il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda.

"Nel corso dell'incontro sono stati esaminati gli esiti dei servizi coordinati di controllo del territorio svolti dalle forze di polizia. Secondo il comitato l'applicazione delle misure di vigilanza ha prodotto risultati positivi, con una diminuzione dei reati e dei fenomeni riconducibili alla microcriminalità. Registrato anche un complessivo miglioramento delle condizioni di sicurezza, anche sotto il profilo- spiega la prefettura- della percezione da parte della collettività".

"A tale risultato- si legge in una nota - hanno contribuito anche le misure di vigilanza rafforzata già adottate nelle aree più sensibili del capoluogo, che hanno consentito di rafforzare il presidio del territorio e di restituire progressivamente tali zone alla piena e ordinaria fruizione da parte dei cittadini e degli operatori economici. Per questo il comitato ha condiviso all'unanimità la necessità di prorogare per ulteriori quattro mesi le misure già in vigore nelle aree precedentemente individuate, al fine di consolidarne gli effetti e assicurare la continuità dell'azione di prevenzione e controllo".

"La decisione - spiega la prefettura - tiene conto anche dell'approssimarsi delle festività natalizie e di fine anno, periodo nel quale è prevedibile un significativo incremento delle presenze nel capoluogo e, conseguentemente, una maggiore affluenza nelle principali aree cittadine".