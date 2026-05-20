Due gravi episodi di cronaca scuotono la Sicilia e la Lombardia. A Catania una coppia è stata arrestata con accuse pesantissime legate a presunti abusi su una bambina; nel Lodigiano, invece, una donna è stata accoltellata mentre tentava di aiutare un cane in difficoltà.

La Procura di Catania ha disposto l’arresto di una donna di 30 anni e del suo compagno, un uomo di 46 anni, accusati di corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata nei confronti della figlia della donna.

L’inchiesta è partita dopo una segnalazione arrivata dalla scuola frequentata dalla bambina. Gli approfondimenti investigativi avrebbero fatto emergere un quadro ritenuto grave dagli inquirenti, che hanno portato all’emissione della misura cautelare. La minore è stata allontanata dall’abitazione e affidata a una struttura protetta.

Nel frattempo, nel Lodigiano, prosegue la caccia all’uomo che nella serata di ieri ha accoltellato una donna di 54 anni a Castelgerundo. Secondo una prima ricostruzione, la donna si era fermata per soccorrere un cane in difficoltà quando sarebbe stata aggredita improvvisamente.

La vittima è stata colpita con tre coltellate ed è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. Sul caso indagano i carabinieri, impegnati nelle ricerche dell’aggressore.