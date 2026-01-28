Questa mattina i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito hanno condotto un articolato servizio di controllo straordinario che ha interessato diversi esercizi pubblici del centro cittadino.

L’operazione, svolta in stretta sinergia con il personale specializzato del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Cagliari, ha permesso di sottoporre a verifica numerose attività commerciali, con l’obiettivo di tutelare la salute degli avventori e verificare la regolarità delle posizioni lavorative e delle misure di sicurezza per i dipendenti. Sebbene la maggior parte degli esercizi sia risultata in regola con le vigenti disposizioni, l'attenzione dei militari si è concentrata su un bar situato in pieno centro.

Nel corso dell’ispezione all’interno del locale, i Carabinieri - come da loro riferito - hanno riscontrato alcune irregolarità relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nello specifico, è emersa l'omessa formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, unitamente al mancato rispetto delle modalità previste per l’effettuazione della valutazione dei rischi. Alla luce di tali criticità, il socio amministratore dell’attività è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Cagliari e, a suo carico, sono state irrogate sanzioni pecuniarie penali per un importo complessivo di circa 3.275 euro.

"L’intervento odierno - spiega l'Arma - si inserisce nel quadro delle costanti attività di prevenzione e controllo assicurate dall’Arma dei Carabinieri in tutta la provincia. La collaborazione tra i reparti territoriali e le componenti specializzate dell'Istituzione continua a rappresentare un presidio fondamentale per la legalità, volto a prevenire situazioni di rischio negli ambienti di lavoro e a garantire standard elevati di sicurezza e igiene a beneficio dell'intera collettività".