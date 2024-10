L’evento che apre la stagione turistica nel Sarrabus, che quest’anno è cominciato il 21 aprile e terminerà il 25 aprile, è stato un successone: circa 50mila presenze e tantissimo entusiasmo costituiscono il bilancio della 49^ edizione della Sagra degli Agrumi di Muravera, organizzata dalla Pro loco "Murera" in sinergia con il Comune.

Quella di quest’anno è stata sicuramente un’edizione speciale in quanto rappresenta una vera e propria rinascita per il paese, e in generale per tutto il territorio del Sarrabus, dopo gli anni bui della pandemia.

Antiche tradizioni, affascinanti location, l’inconfondibile ospitalità della comunità, ottimi cibi tipici, la sfilata dei gruppi Folk, quella delle maschere tradizionali e le mostre fotografiche si sono fusi in un connubio che ha unito passato, presente e futuro coinvolgendo diverse generazioni. Quest’anno hanno partecipato infatti gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, contribuendo a dare un’ulteriore ventata di freschezza e novità a un evento già di per sé unico e straordinario.

"Un successo che non ci aspettavamo – dice ai microfoni di Sardegna Live Daniela Camedda, presidente della Pro loco di Muravera "Murera" – Siamo davvero felicissimi, tutto è andato bene senza alcun imprevisto e i tantissimi visitatori, presenti per le vie del centro storico già dalla mattina presto, ci fermavano per strada per complimentarsi con noi".

"C’è stata una grande sinergia tra chi ha partecipato, una grande voglia di fare che ci ha premiato. Le mostre, le passeggiate, i laboratori, le serate sono stati tutti gremiti di partecipanti entusiasti che facevano sentire la propria presenza con gioia. Ringrazio tutti, perché questa sagra non è stata solo nostra ma dell’intero paese. Le vie sono tutt’oggi piene di turisti: è una vera e propria rinascita. Bisogna continuare in questa direzione” conclude la presidente.

"Un’edizione straordinaria che ha superato qualsiasi record realizzato precedentemente – afferma ai microfoni di Sardegna Live l’assessore al Turismo del comune di Muravera Matteo Plaisant - Abbiamo inaugurato la stagione turistica con una manifestazione che ha consentito alle decine di migliaia di turisti che hanno visitato Muravera e il Sarrabus di conoscere e apprezzare il nostro meraviglioso territorio".



Ma i festeggiamenti non sono ancora finiti: "Oggi si proseguirà con l'ironia del sindaco di Scraffingiu in piazza Europa dalle ore 21,30 – precisa l’assessore - Vorrei ringraziare tutte le associazioni che hanno collaborato, in particolar modo la Pro Loco "Murera". Una menzione particolare mi sento di farla al sindaco, ai miei colleghi amministratori e alle dipendenti comunali che, tra mille difficoltà, hanno lavorato per realizzare questo evento. L'appuntamento è per il prossimo anno in occasione della 50^ edizione" conclude Matteo Plaisant.