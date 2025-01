"Che fizu ’e ànima – Il mio rapporto speciale con Maria Carta", è il titolo del recente libro di Emanuele Garau, cantante, scrittore e presentatore, pubblicato da Nor Edizioni.

Quest'opera introspettiva si addentra nei ricordi personali dell'autore per recuperare le memorie del periodo vissuto di fianco alla nota cantante folk e attrice sarda Maria Carta.

Partendo da un’analisi del vissuto della propria adolescenza, l’autore si incanala nella narrazione della conoscenza con la cantante sarda, sicuramente all’epoca idealizzata e mitizzata ai suoi occhi, per proseguire con momenti di vita condivisa, aneddoti e racconti che si focalizzano su un interessante e inedito ritratto della famosa artista, la quale si svela via via con le sue consapevolezze, insofferenze e prese di coscienza. Nel testo viene evidenziato il profondo legame di fiducia e amicizia sincera sviluppatosi negli anni tra l’autore e Maria Carta, uniti da radici comuni e passioni condivise nonostante quasi quarant’anni di differenza d’età.

Un racconto che, alle volte attraverso i ricordi personali di Maria, restituisce l’intensa vita della cantante e attrice, nel quale gli aspetti pubblici si mescolano a quelli privati. Nella narrazione della “diva” con radici contadine, che nel corso della sua esistenza non ha mai scordato le proprie origini, al lettore viene restituito un quadro talvolta a tinte marcate e brillanti, altre volte con toni più cupi e sfumati.

Al volume è allegata un dispositivo USB attraverso la quale il lettore potrà ascoltare 12 brani del repertorio di Maria Carta, reinterpretati dall’autore in omaggio all’artista, e 8 tracce completamente inedite nelle quali Maria legge le sue poesie, pubblicate nel 1975 nel libro “Canto Rituale”.