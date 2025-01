Durante la notte, i Carabinieri delle Stazioni di Villanova e Sant’Avendrace hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di 45 anni, residente a Cagliari, per furto di materiale edile.

L'intervento è avvenuto a seguito di una segnalazione pervenuta al numero unico di emergenza 112, che indicava movimenti sospetti all'interno di un cantiere situato in via Principe di Piemonte. Giunti rapidamente sul posto, i militari, come da loro riferito, hanno sorpreso l'uomo mentre si appropriava di 15 pannelli per armatura, del valore complessivo di circa 750 euro. Poco dopo, l’indagato è stato fermato in via Corridoni, a breve distanza dal cantiere, ancora in possesso della refurtiva.

I Carabinieri hanno proceduto alla restituzione immediata del materiale al titolare dell’impresa edile, un uomo di 46 anni residente a Settimo San Pietro, che ha formalizzato denuncia per il furto.

L’arrestato, già noto alle forze di polizia, è stato trattenuto presso la Stazione dei Carabinieri fino alla mattinata odierna, quando è stato accompagnato al Tribunale Ordinario di Cagliari per il giudizio direttissimo.