"Personalità, affidabilità e voglia di crescere". Con queste parole, a inizio gennaio, il Cagliari calcio presentò Elia Caprile (classe 2001), neo portiere rossoblù, trasferitosi dal Napoli con la formula del prestito sino al termine della stagione sportiva 2024-25 con diritto di riscatto.

Ieri, nella partita contro il Milan (1-1), Caprile si è distinto come il migliore in campo, regalando ai tifosi del Cagliari motivazione e speranze per il futuro.

Elia Caprile, nato a Verona, ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili del Chievo. Nel gennaio del 2020 è stato acquistato dal Leeds United in Inghilterra, dove ha fatto parte della prima squadra e ha difeso i pali dell'Under 23, contribuendo alla vittoria del campionato di categoria. Tornato in Italia nell'estate del 2021, ha giocato con la Pro Patria in Serie C, debuttando tra i professionisti e dimostrandosi un portiere di talento. Il suo successo lo ha portato all'acquisto da parte del Bari in Serie B, dove si è distinto come una rivelazione del torneo, mantenendo la porta inviolata in numerose partite e portando la squadra fino alla finale dei Playoff.

Il suo rendimento eccezionale gli ha garantito il salto di categoria, con il trasferimento al Napoli nel luglio del 2023 e il prestito all'Empoli. Ha fatto il suo esordio in Serie A il 19 agosto, contribuendo in modo significativo alla salvezza della squadra toscana. Tornato al Napoli, ha debuttato in Serie A il 21 settembre contro la Juventus, dimostrandosi solido e determinante in campo. Con esperienza anche con la Nazionale giovanile azzurra U18 e U21, Caprile ha mostrato le sue doti di agilità e reattività nonostante la sua imponente statura di 191 centimetri. È un portiere moderno, abile con i piedi e fondamentale nella costruzione del gioco e nel rilancio delle azioni.