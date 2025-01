La presenza di un'ampia area depressionaria sul Mar Tirreno che si sposterà gradualmente verso le zone ioniche nella giornata di oggi, lunedì 13 gennaio, porterà a continue precipitazioni, con possibilità di rovesci o temporali, sulle regioni meridionali. Ci sarà anche un significativo calo delle temperature accompagnato da nevicate fino a quote collinari sul versante adriatico medio e sulle aree di bassa montagna in Sardegna e nel sud della penisola. Inoltre, venti forti provenienti dai quadranti settentrionali soffieranno su gran parte del Paese.

Il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le regioni coinvolte, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che amplia e estende i precedenti avvisi. Le previsioni indicano possibili criticità idrogeologiche e idrauliche dovute ai fenomeni meteorologici in diverse parti del Paese, come riportato nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

L'avviso prevede nevicate dal primo mattino di oggi, a quote superiori ai 500-800 metri in Sardegna e in Puglia, con deboli apporti al suolo, fino a moderati localmente. Continueranno le nevicate a quote superiori ai 200-500 metri in Abruzzo e Molise, e a quote superiori ai 500-800 metri in Basilicata e Calabria, con apporti al suolo moderati, fino ad abbondanti localmente alle quote più elevate. Si prevede anche il persistere di venti forti fino a burrasca dai quadranti settentrionali, con raffiche fino a burrasca forte in varie regioni, e mareggiate lungo le coste esposte.

Inoltre, sono attese precipitazioni da sparse a diffuse, con possibilità di rovesci o temporali, in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Questi fenomeni saranno caratterizzati da rovesci intensi, attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base di queste previsioni, è stata emessa un'allerta gialla per ampi settori della Campania e per l'intero territorio di Abruzzo, Molise, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia per la giornata di oggi.