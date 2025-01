Pula si prepara a celebrare uno degli appuntamenti più sentiti e suggestivi dedicati a Sant’Efisio, il martire guerriero il cui sacrificio ha segnato profondamente la storia e la devozione di questa terra. Oltre alla festa di maggio, il mese di gennaio rappresenta un momento speciale di riflessione e celebrazione, che culmina nella commemorazione del martirio del Santo avvenuto il 15 gennaio 303 sulla spiaggia di Nora.

La festa, organizzata con grande cura e passione dall'amministrazione comunale di Pula, grazie al sostegno della Regione Sardegna e alla collaborazione delle associazioni del territorio, prenderà il via il venerdì 10 gennaio con un evento al Teatro Maria Carta di Pula: alle ore 19 è in programma "Parole e Musiche aspettando Sant’Efisio", un talk-concerto per la registrazione della trasmissione televisiva "Armonìas". L’iniziativa, curata da Ottavio Nieddu, vedrà la partecipazione di personalità locali, gruppi folk e artisti, tra cui il Gruppo Folk "Nora", Ambra Pintore e musicisti come Matteo Muscas e Orlando Mascia alle launeddas.

Il programma:

Domenica 12 gennaio:

- Ore 18:00: Santa Messa e cerimonia di vestizione del simulacro del Santo presso la Parrocchia San Giovanni Battista.

Martedì 14 gennaio:

Parrocchia San Giovanni Battista

- Ore 16:00: Imposizione degli ex voto sul simulacro e Santo Rosario.

- Ore 17:30: Santa Messa solenne con omelia di don Claudio Pireddu sacerdote novello di Sinnai;

- Ore 18:15: Processione solenne "Dies Natalis", accompagnata da gruppi folk e bande musicali, seguita dalla benedizione eucaristica (ore 19:30), spettacolo pirotecnico (ore 20) e veglia di preghiera a Nora (ore 22). A disposizione bus-navetta per rientro a Pula con partenza alle ore 20:15 da Nora.

La processione sarà accompagnata da: Gruppo Folk "Nora" di Pula; Gruppo Folk "San Giovanni Battista" di Pula; Gruppo Folk "Santu Perdu" di Villa San Pietro; Gruppo Folk "Sciarak” di Sarroch; Gruppo Folk “Sa Scabitzada” di Capoterra; Gruppo Folk "Villanova" di Cagliari; I Miliziani di Sant'Efisio Cagliari Stampare; Launeddas dell'Orchestra Popolare Sarda; Banda Musicale "Città di Pula".

Mercoledì 15 gennaio:

- Ore 07:30: Santa Messa presso la Parrocchia San Giovanni Battista.

- Ore 10:30: Santo Rosario alla Chiesa di Sant’Efisio a Nora.

- Ore 11:00: Santa Messa solenne e processione sulla spiaggia con l'accompagnamento delle launeddas di Matteo Muscas e Nicola Frau.

Ore 16:30 Santo Rosario.

- Ore 17:00: Processione solenne "Dies Natalis" dalla chiesa di Sant’Efisio a Nora con ritorno a Pula alla parrocchia San Giovanni Battista, seguita da una Messa conclusiva (ore 18:30). A disposizione bus-navetta per Nora con partenza alle ore 16 da via Segni.

La processione sarà accompagna da: Gruppo Folk "Nora" di Pula; Gruppo Folk "San Giovanni Battista" di Pula; Gruppo Folk "Santu Perdu" di Villa San Pietro; Gruppo Folk "Sciarak” di Sarroch; Gruppo Folk “Sa Scabitzada” di Capoterra; I Miliziani di Sant'Efisio Cagliari Stampare; Launeddas dell'Orchestra Popolare Sarda; Banda Musicale "Città di Pula".

Questa celebrazione non è solo un momento di fede e tradizione, ma anche un’opportunità per riflettere sulle radici profonde della comunità. A Nora, luogo del martirio di Sant’Efisio, tutto si conclude e al tempo stesso rinasce, simboleggiando il legame eterno tra il Santo e il suo popolo.

Partecipare alla Festa di Sant’Efisio significa immergersi in un’esperienza unica, dove la devozione si intreccia con la bellezza di una terra che non smette mai di emozionare.