Un pareggio tutto sommato che può stare bene al Cagliari che a Udine impatta 1-1 coi padroni di casa. Al vantaggio di Borrelli nel primo tempo (gol con dedica al collega di reparto Belotti, finito ko contro l'Inter e out per tutta la stagione) ha risposto Kabasele nella ripresa ma soprattutto ci ha pensato Caprile a blindare il pari con una serie di miracoli a ripetizione. Tanti, troppi errori difensivi del Cagliari, anzi forse bisognerebbe parlare di horror, dato che le azioni pericolose dei padroni di casa sono arrivate tutte a causa di errori grossolani dei rossoblù.

C'è anche da dire che mister Pisacane ha dovuto rinunciare prima a Luperto, in panchina tutto il match, e poi a Mina, già in dubbio alla vigilia, e sostituito per il riacutizzarsi del problema muscolare dopo poco più di un quarto d'ora; il Cagliari ha chiuso il match con inedita coppia Ze Pedro (a tratti disastroso) al fianco di Deiola. In ombra Palestra e Felici, troppi errori di Folorunsho e un Esposito che fatica a trovare la via della rete.

Il tecnico rossoblù analizza il pari di Udine

"L'Udinese avrebbe meritato qualcosa in più di noi e, dunque, ci portiamo a casa volentieri questo punto in una settimana difficile", ha dichiarato Fabio Pisacane dopo il pareggio del Cagliari a Udine. Il tecnico ha però sottolineato i rimpianti per non aver saputo gestire il vantaggio: "Peccato perchè una volta in vantaggio avremmo dovuto avere un atteggiamento diverso e non far prendere loro coraggio". Pisacane ha evidenziato come la squadra abbia concesso troppo: "Dovevamo limitare il loro forcing e gestire meglio alcune fasi della gara. Dispiace perché abbiamo concesso, con dei nostri doni, tanto la rete del pareggio quanto le due clamorose occasioni che ci potevano costare la partita". Un segnale positivo arriva però da Borrelli: "Sono contento per Borrelli, perché ha trovato la prima rete in A proprio nella settimana in cui abbiamo perso Belotti".

Formazioni

Udinese (3-5-2): Sava; Goglichidze, Kabasele (22' st Bertola), Solet; Zanoli (40' st Ehizibue), Piotrowski (40' st Zarraga), Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo (32' st Bayo), Davis (93 Padelli, 41 Venuti, 4 Lovric, 7 Gueye, 16 Palma, 18 Buksa, 32 Ekkelenkamp, 33 Zemura, 38 Miller, 77 Rui Modesto). All. Runjaic.

Cagliari: (4-2-3-1): Caprile; Palestra, Zè Pedro, Mina (20' pt Adopo), Obert (37' st Cavuoti); Deiola, Prati; Folorunsho, S. Esposito (37' st Pavoletti), Felici (1' st Di Pardo); Borrelli (26' st Luvumbo) (24 Ciocci, 34 Sarno, 3 Idrissi, 4 Mazzitelli, 6 Luperto, 9 Kilicsoy). All: Pisacane.

Arbitro: Arena di Torre del Greco.

Reti: nel pt 25' Borrelli; nel st 14' Kabasele.

Angoli: 6-2 Recupero: 2' e 5' Ammoniti: Zaniolo per comportamento non regolamentare, Obert, Felici per gioco falloso. Spettatori 18.159.