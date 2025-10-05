Attimi di apprensione questa mattina lungo il sentiero che porta a Cala Luna, nel territorio di Dorgali, dove un turista abruzzese di 50 anni si è smarrito. L’allarme è scattato intorno alle 7:30, quando la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Nuoro ha ricevuto la segnalazione e inviato sul posto la squadra 1A della sede centrale.

I soccorritori sono riusciti a rintracciare l’escursionista nei pressi della grotta di Oddoana, in direzione di Buchi Arta. Una volta individuato, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero Drago 144 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco della Sardegna.

L’uomo è stato recuperato con il verricello e trasportato fino all’elisuperficie dell’ospedale San Francesco di Nuoro, dove è stato sottoposto a una visita di controllo. Le sue condizioni di salute sono risultate buone e il ricovero non si è reso necessario.

L’operazione si è conclusa senza ulteriori complicazioni, grazie alla tempestività dei soccorsi e al coordinamento tra la squadra di terra e il personale aereo.