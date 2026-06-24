Grave incidente lungo la Statale 125. La squadra "9A" del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Siniscola è intervenuta al chilometro 226,500, nel territorio di Orosei, a causa di un violento scontro che ha visto coinvolti un Iveco Daily e un Fiat Fiorino.

L'impatto tra i due mezzi da lavoro è stato particolarmente severo, tanto da accartocciare l'abitacolo del Fiorino e intrappolare l'uomo alla guida. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a disincastrare dalle lamiere contorte il conducente del Fiat Fiorino.

Entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti nell'incidente sono stati presi in carico dal personale sanitario del 118, giunto sul posto con diverse unità. Il conducente dell'Iveco Daily è stato assistito e trasportato dall'ambulanza "India 07" di Galtellì. Condizioni più critiche, invece, per l'uomo alla guida del Fiat Fiorino, per il quale si è reso necessario l’intervento dell'elisoccorso decollato da Olbia. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Orosei.