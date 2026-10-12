Nessun ricorso formale, nessuna memoria difensiva e la volontà precisa di archiviare subito le scorie di un convulso finale di gara: il Cagliari sceglie la linea della distensione all'indomani del cartellino rosso rimediato dal tecnico Fabio Pisacane nei secondi successivi al triplice fischio del posticipo contro la Juventus.

Un po’ di sorpresa, per il mister rossoblù, quando l'arbitro, dopo aver sventolato il cartellino davanti al tecnico della Juventus Luciano Spalletti, ha estratto il rosso anche per lui. Ma, qualche minuto dopo, nelle interviste post gara, è stato lo stesso allenatore campano a inquadrare la situazione e i motivi della decisione del direttore di gara. "L'espulsione ci sta da regolamento: in caso di mass confrontation gli arbitri devono estrarre il rosso. Dovrò migliorare con l'esperienza nella gestione di certe situazioni di finale caldo. Peccato per come è andata, ma va bene così, voltiamo pagina".

Mentre dai social emerge una ricostruzione del labiale di Spalletti che avrebbe pronunciato la parola 'schiaffo', da quanto trapela il giorno dopo la spiegazione del mister e del club è questa: siccome in seguito all'incontro forse troppo prolungato e ravvicinato tra i due allenatori si sono formati due capannelli di persone in qualche modo contrapposti, l'arbitro, non potendo espellere tutti, ha dovuto "punire" i responsabili delle due panchine, i due allenatori. Come dire: se dialoghi e contatti fossero rimasti confinati al faccia a faccia tra i tecnici, forse non sarebbe scattata nessuna sanzione. Ma siccome intorno ai due si è scatenato il caos, ecco spiegati i due rossi di Marcenaro.

"L'episodio finale poteva chiudersi con un abbraccio - aveva detto Pisacane a fine gara -. Dispiace vedere certe cose, ma se la Juventus è preoccupata alla sesta giornata di non vincere a Cagliari significa che siamo sulla strada giusta. Lottiamo per obiettivi diversi e ci sta che la Juventus sia amareggiata: noi abbiamo fatto la nostra partita secondo quelle che sono le nostre possibilità e i nostri obiettivi. Da quello che mi dicono, anche a fine primo tempo c'era un po' di nervosismo. Dispiace".