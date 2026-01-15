Il Cagliari è alla ricerca di rinforzi, ma eventuali nuovi arrivi non saranno disponibili per la sfida di sabato contro la Juventus. La dirigenza rossoblù guarda soprattutto al centrocampo e uno dei profili seguiti è quello di Anjorin, classe 2001 del Torino. Nell’ultima stagione, con la maglia dell’Empoli, si mise in evidenza anche alla Domus, firmando l’assist per il primo gol dei toscani. Con il Torino, però, lo spazio è stato limitato: appena sette presenze complessive e una sola da titolare. Il giocatore è in prestito dall’Empoli.

Altro nome sul taccuino del direttore sportivo Angelozzi è Sulemana, classe 2003, che ha trovato poco spazio anche al Bologna, con tre apparizioni da subentrato. Per lui si tratterebbe di un ritorno in Sardegna: due stagioni fa fu protagonista nella salvezza conquistata con Ranieri, prima del trasferimento all’Atalanta.

Intanto il Cagliari ha definito con Rog la risoluzione consensuale del contratto. Il centrocampista, arrivato dal Napoli nel 2019, lascia il club dopo 80 presenze, segnate anche da numerosi infortuni. Nel video di commiato ha salutato così l’ambiente rossoblù: "Dal profondo del cuore - spiega in un video saluto - un abbraccio speciale ai tifosi, alla città di Cagliari, alla Sardegna per l'affetto che ho sempre sentito".

In caso di arrivo di Anjorin, potrebbe partire Prati, che interessa al Torino. Tra le altre operazioni, il club segue Dagasso del Pescara e valuta la cessione di Di Pardo al Cesena.

Sul fronte campo, lo sguardo è già rivolto alla Juventus. Pisacane potrebbe recuperare Mina e schierarlo dal primo minuto al centro della difesa con Luperto. A centrocampo scelte quasi obbligate per gli stop di Deiola e Folorunsho: spazio ad Adopo, Prati e Mazzitelli. In attacco restano due ballottaggi: Kilicsoy-Borrelli e Gaetano-Esposito.