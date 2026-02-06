Quella di oggi, venerdì 6 febbraio 2026, è una data destinata a rimanere impressa nella storia in quanto le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 prenderanno il via ufficialmente stasera a San Siro, coinvolgendo due città e tre regioni.

Prima della tanto attesa cerimonia d'apertura, già dalle prime ore del mattino, presso la Milano Ice Skating Arena, si sta svolgendo la competizione a squadre di pattinaggio di figura.

Assisteremo inoltre al debutto di Charlène Guignard e Marco Fabbri nella danza su ghiaccio, seguiti da Sara Conti e Niccolò Macii nelle coppie e da Lara Naki Gutmann nella gara individuale femminile.



Al Cortina Curling Olympic Stadium, i campioni olimpici in carica Stefania Constantini e Amos Mosaner affronteranno due partite cruciali contro Svizzera ed Estonia. Saranno proprio loro i protagonisti della serata: Amos Mosaner sventolerà orgogliosamente la bandiera italiana, mentre Stefania Constantini avrà l'onore di pronunciare il Giuramento Olimpico.



Tra i circa 50 leader mondiali presenti si annovera anche Vance, che oggi si incontrerà con la premier Giorgia Meloni presso la Prefettura a Milano.