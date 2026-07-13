Sono giorni decisivi per il futuro del nuovo stadio di Cagliari. Domani alle 11, a Palazzo Bacaredda, è in programma un incontro tra il sindaco Massimo Zedda e il presidente rossoblù Tommaso Giulini per cercare di sbloccare l'iter del futuro "Gigi Riva". Per il Cagliari parteciperanno anche l'amministratore delegato Stefano Melis, l'ingegnere Alessandro Gosti e l'avvocato Marco Cerritelli.

Il club ritiene di aver completato tutti i passaggi di propria competenza, ma nelle ultime settimane lo scenario è cambiato, alimentando la preoccupazione a pochi passi dal traguardo. Dal canto suo il Comune punta a evitare qualsiasi rischio economico o finanziario a proprio carico.

Nel pomeriggio tre commissioni consiliari hanno esaminato il Piano economico finanziario del progetto. Il nodo resta però lo schema di convenzione, sul quale non c'è ancora un'intesa tra amministrazione comunale e società. L'assessore allo Sport Giuseppe Macciotta ha spiegato: "La discussione sulla convenzione è ancora in corso". Ha quindi ribadito che il Comune ha introdotto ulteriori garanzie affinché non vi siano dubbi "su qualsiasi forma di ribaltamento del rischio finanziario e di esecuzione dell'opera", sottolineando che "La nostra è una posizione irremovibile". Se l'accordo sarà raggiunto nei prossimi giorni, il testo definitivo tornerà all'esame delle commissioni entro la fine della settimana.