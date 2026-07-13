Una ragazza di 13 anni è rimasta gravemente ferita nel pomeriggio all'interno di un centro sportivo di Tonara. L'episodio è avvenuto intorno alle 15, quando la giovane ha riportato un trauma cranico.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori che, secondo quanto si apprende, hanno trovato la 13enne priva di coscienza. Dopo le prime cure, la ragazza è stata intubata e trasferita in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stata affidata alle cure dei medici.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica dell'accaduto.