Controlli straordinari sul territorio nell’hinterland di Cagliari da parte dei Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena. Il servizio, svolto dalle 18 di ieri alle 4 di oggi, ha riguardato in particolare la circolazione stradale e il contrasto alla criminalità diffusa.

Al termine delle attività sono state segnalate all’Autorità giudiziaria le posizioni di tre persone. Un 29enne, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato trovato fuori dall’abitazione dove avrebbe dovuto scontare la misura e, durante il controllo, avrebbe fornito false generalità. Un 44enne, anch’egli ai domiciliari, è invece risultato irreperibile al momento della verifica nella sua abitazione.

Segnalato anche un 19enne trovato in possesso di 20 grammi di sostanza stupefacente, oltre 100 euro in contanti e due banconote da 50 euro risultate contraffatte.

Altri tre giovani, tra i 18 e i 30 anni, sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti dopo essere stati trovati in possesso di modiche quantità.

L’operazione rientra nel piano del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari per rafforzare la presenza sul territorio, rispondere alle segnalazioni dei residenti e garantire sicurezza e legalità.

Le persone coinvolte sono da considerarsi non colpevoli fino a eventuale sentenza definitiva, nel rispetto della presunzione di innocenza e della fase preliminare delle indagini.