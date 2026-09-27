Prorogare la “zona rossa” di piazza del Carmine a Cagliari oltre la scadenza del 30 settembre. È la richiesta di Alessandro Serra, segretario cittadino di Forza Italia, secondo cui i controlli effettuati negli ultimi mesi rendono necessario mantenere il presidio rafforzato dell’area.

“Quanto sta accadendo - afferma l'esponente azzurro - conferma che il problema della sicurezza non può essere considerato superato. Piazza del Carmine e le strade circostanti devono tornare a essere luoghi pienamente fruibili dai residenti, dalle famiglie, dai commercianti e da tutti i cittadini. Per questo è necessario proseguire su questa strada”.

Serra ricorda inoltre i quattro nuovi allontanamenti disposti negli ultimi giorni dai carabinieri nell’area interessata dalle misure rafforzate. Gli interventi si aggiungono alle attività condotte nei mesi scorsi, che hanno portato, secondo quanto riferito da Serra, a denunce, arresti, sequestri e ulteriori provvedimenti di allontanamento tra piazza del Carmine e piazza Matteotti.

Il segretario cittadino di Forza Italia ringrazia poi le Forze dell’ordine per il lavoro svolto e sottolinea che la zona rossa non può essere l’unico strumento. “La zona rossa non può naturalmente rappresentare l'unica risposta: accanto alla repressione dei comportamenti illegali servono prevenzione, riqualificazione e attenzione sociale. Ma finché permangono situazioni di degrado, spaccio e violenza - conclude Serra - è necessario garantire alle Forze dell'ordine tutti gli strumenti utili per intervenire con efficacia e restituire serenità a chi vive e lavora nel centro di Cagliari”.