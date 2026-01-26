Il talentuoso lottatore sassarese Simone Vincenzo Piroddu, che ha mosso i primi passi atletici nella Polisportiva Athlon Sassari e ora rappresenta l'Esercito Italiano, ha raggiunto un importante traguardo: è stato incoronato Campione assoluto d’Italia 2026 per la quinta volta consecutiva nella categoria di peso 61 kg nella lotta Stile Libero.



La squadra sarda di lotta ha portato a casa altre tre medaglie al Campionato Italiano Assoluto di Lotta Stile Libero Femminile tenutosi il 24 gennaio 2026 al PalaPellicone del Centro olimpico di Ostia. Davide Cossu ha conquistato una medaglia d’argento nei kg. 97, mentre Edoardo Lapollo ed Edoardo Gigliotti hanno ottenuto rispettivamente una medaglia di bronzo nei kg. 57 e 97.



Le squadre sarde che hanno partecipato all'evento includono la Piroddu Extreme Asd di Sassari guidata da Mario Piroddu, la Polisportiva Athlon Sassari allenata da Giovanni Maria Solinas, la ASD Shardana Lotta di Silanus guidata da Ymbre Cocco, il club Roger Gracie Italy ASD Cagliari allenato da Mariano Serreli e la Polisportiva Team Gigliotti di Nuoro con Marco Gigliotti come allenatore.



La Piroddu Extreme Asd di Sassari ha presentato otto atleti in competizione, ottenendo una medaglia di bronzo con Edoardo Lapollo nei kg. 57. Altri risultati degni di nota sono arrivati da Bedini Roberto nei Kg 61, Costa Francesco e Ciano Flavio nei kg. 65, Leonori Edoardo nei kg. 70, Moscatelli Gabriele nei kg. 79 e Di Pinto Gabriel nei kg. 86.



La Polisportiva Athlon Sassari ha schierato tre atleti, con Solinas Samuele che ha raggiunto il quarto posto nei 57 Kg, mentre Solinas Alessio e Solinas Nicolò si sono distinti rispettivamente nei Kg 61 e 86.



La ASD Shardana Lotta Judo di Silanus ha visto il successo di Davide Cossu con una medaglia d’argento nei Kg. 97 e Sofia Cocco al quinto posto nella categoria di peso kg. 50.



La Polisportiva Team Gigliotti di Nuoro ha ottenuto una medaglia di bronzo con Edoardo Gigliotti, mentre il Club Roger Gracie Italy ASD Cagliari ha registrato prestazioni di rilievo con Fabrizio Sainas nei 65 Kg, Alberto Mameli nei Kg. 74 e Melis Mattia nei Kg. 86.

