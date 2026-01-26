Era visibilmente spaventato e impaurito un pastore tedesco che è stato avvistato mentre camminava al centro della carreggiata della statale 379, durante una gelida mattina a Brindisi.

La presenza del cagnolone sulla strada rappresentava un vero e proprio pericolo, sia per lui sia per le auto che in quel momento percorrono la strada, e sono state diverse le chiamate di emergenza alla sala operativa della Polizia Stradale, tanto che in pochi minuti una pattuglia si è diretta verso il luogo segnalato.

Una volta arrivati, gli agenti hanno posizionato con calma e professionalità l’auto di servizio in modalità “safety car”, rallentando il traffico e mettendo in sicurezza l’intera area. Con altrettante calma e pazienza, il capopattuglia è sceso dal veicolo e si è avvicinato al cane. Passo dopo passo, ne ha conquistato la fiducia, trasformando un semplice intervento in un vero e proprio incontro di empatia e attenzione.

Il pastore tedesco è stato così messo in sicurezza fino all’arrivo della sua proprietaria, che lo cercava da ore.

Grazie all’intervento dei due poliziotti, quella che poteva trasformarsi in una tragedia si è tramutata in un lieto fine, durante un momento che ricorda quanto la calma, la dedizione e l’umanità possano fare la differenza, anche in situazioni di grande tensione.