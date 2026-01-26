Durante i giorni scorsi, nell'ambito dei controlli sul territorio, i Carabinieri Forestali del Posto Fisso di Caprera (La Maddalena ), che fanno parte del Centro Anticrimine Natura di Cagliari, hanno individuato un'area nel Comune di La Maddalena in cui venivano regolarmente accumulati rifiuti speciali.



Dopo un'approfondita indagine, i militari sono riusciti a identificare due cittadini italiani residenti a La Maddalena, proprietari di un'impresa edile, che da tempo avrebbero trasportato, smantellato e depositato illegalmente rifiuti speciali non pericolosi derivanti dalle attività edili della loro ditta, senza le necessarie autorizzazioni normative.

L'attività sarebbe iniziata inizialmente in un'area privata dove la ditta stava lavorando, vicino a via Suor Gotteland a La Maddalena, e successivamente si sarebbe estesa a un'area demaniale militare confinante all'interno del Parco Nazionale dell'Arcipelago maddalenino a causa dell'accumulo progressivo di materiale.



I due, identificati come l'amministratore unico e il direttore dei lavori di una società edile locale, sono stati denunciati dai Carabinieri Forestali di Caprera alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania per i reati di gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi e occupazione di suolo pubblico.