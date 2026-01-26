Una grande emozione e un'atmosfera incredibile quelle che si respiravano lo scorso sabato, 24 gennaio 2026, presso il campo comunale "Tharros" di Oristano, dove il G.S. Iglesias Calcio ha conquistato per la prima volta nella storia la Coppa Italia di Eccellenza regionale, superando in finale il Tempio dopo una partita decisa ai calci di rigore.

La partita decisiva si è svolta alle 15:00 presso il campo comunale “Tharros” di Oristano, con circa 500 spettatori presenti nonostante la pioggia battente. Le due squadre si sono sfidate senza risparmiarsi per l'intera durata dei 120 minuti, regalando un incontro intenso e carico di tensione.

La Coppa Italia di Eccellenza rappresenta un torneo regionale che offre al team vincente l'opportunità di partecipare alla fase nazionale, con la prospettiva di avanzare fino alla Serie D tramite le fasi successive. Nell'ultima sfida, l'Iglesias ha sfidato il Tempio, una squadra con una storia più consolidata all'interno della competizione (avendo già conquistato il trofeo in precedenza), tuttavia non è riuscita a replicare quel successo.

Il sindaco di Iglesias, Mauro Usai, e il presidente del Consiglio comunale, Alessandro Pilurzu, hanno voluto mostrare apprezzamento e gratitudine nei confronti della squadra e dell'intera comunità sportiva locale. In occasione di un messaggio celebrativo rivolto alla città, il primo cittadino ha evidenziato il valore significativo di questo successo non solo per il club, ma per l'intera comunità di Iglesias.

Nei momenti di celebrazione, il presidente del G.S. Iglesias, Giorgio Ciccu, è apparso visibilmente commosso durante la cerimonia di premiazione. Ciccu, figura di spicco per il club, ha descritto il successo come il riconoscimento finale di un progetto sportivo che è stato costruito nel corso degli anni con dedizione, sacrificio e prospettiva.