La Giunta regionale ha stanziato 150mila euro per sostenere il percorso sardo della XXVI edizione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio. La delibera, presentata dall’assessora dello Sport Ilaria Portas e approvata all’unanimità, prevede la ripartizione delle risorse tra i Comuni che accoglieranno la fiaccola olimpica.

Il passaggio in Sardegna è fissato per il 13 e 14 dicembre: nella prima giornata la torcia attraverserà Olbia, Sassari, Porto Torres, Alghero e Nuoro, mentre nella seconda farà tappa a Oristano, Sanluri, Quartu Sant’Elena e Cagliari, che chiuderà il percorso. Sono previste anche deviazioni speciali con delegazioni ridotte a Stintino, Barumini e Iglesias.

A Nuoro e Cagliari, città di tappa, saranno destinati 15mila euro ciascuna, mentre per gli altri Comuni coinvolti è stato stanziato un contributo di 12mila euro. “Sarà un momento solenne di Sport, proprio quello con la S maiuscola – ha sottolineato l’assessora Portas – ma anche di spettacolo e grande visibilità come solo i Giochi Olimpici sanno fare. Sono fortemente convinta che in queste importanti giornate i riflettori saranno accesi sull'isola, dando lustro ai Comuni coinvolti e a tutta la Sardegna. Non potevamo assolutamente perdere questa vetrina nazionale e internazionale fatta di sport, ambiente, turismo e ricadute economiche: per la nostra isola è una bellissima occasione per essere presenti a tutti i livelli”.