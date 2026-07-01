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Altro movimento in entrata nel mercato del Cagliari: Alessandro Gianni Romano, classe 2006, si trasferisce in rossoblù dalla Roma con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni sportive. Il calciatore ha firmato un contratto che lo lega al Cagliari sino al 30 giugno 2032.
Nato a Winterthur, nel Canton Zurigo, il 17 giugno 2006, centrocampista svizzero con passaporto italiano è cresciuto nel Winterthur. Nel 2022 il trasferimento alla Roma. Sino ad arrivare all'esordio in Serie A con la maglia giallorossa il 6 gennaio 2026 a Lecce. Quindi il passaggio allo Spezia (Serie B) per la seconda parte della stagione: 19 presenze e un assist.
Altri nomi caldi per il mercato del Cagliari sono quelli di Kofler, Bowie e Oristanio. Luvumbo piace al Palermo, ma preferirebbe restare al Maiorca: si attende una offerta dalla Spagna. Per Gaetano all'Atalanta: la Dea prova a inserire contropartite, si continua a lavorare sull'operazione.