Un altro importante scontro nella lotta per la salvezza attende questa sera il Cagliari, che alle 18:30 scenderà in campo a Marassi per la sfida contro il Genoa.

Numerosi dubbi di formazione per Fabio Pisacane: con l'esclusione di Mina dai convocati, causa noie fisiche, insieme Zappa e Luperto dovrebbe agire Juan Rodriguez, in alternativa Obert nei tre al posto dell'utuguaiano.

Intoccabile Palestra che stavolta tornerà nella sua corsia, a destra, mentre in mezzo al campo, complici le assenze di Deiola e Folorunsho, Mazzitelli potrebbe completare il reparto con Prati e Adopo. Opzione più offensiva Gianluca Gaetano. Testa a testa sulla fascia sinistra fra Obert e Idrissi, col primo leggermente avanti.

In attacco doppio ballottaggio: dopo la panchina Esposito e Kilicsoy potrebbero riprendersi il posto da titolari, ma dovranno superare la concorrenza rispettivamente di Luvumbo e Borrelli.