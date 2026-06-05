La nuova Serie A 2026/2027 ha ufficialmente una forma e, per il Cagliari, promette di essere un viaggio ad altissima intensità fin dai primissimi minuti. Il sorteggio tenutosi oggi al Teatro Regio di Parma ha delineato le 38 tappe del prossimo campionato, che prenderà il via nel weekend del 22 e 23 agosto 2026 per concludersi il 30 maggio 2027.

L’esordio stagionale del Cagliari avverrà lontano dalle mura amiche: la prima giornata (23 agosto) vedrà infatti i rossoblù impegnati al Tardini, sul campo del Parma. Il vero “piatto forte”, tuttavia, arriverà soltanto sette giorni più tardi. Per la seconda giornata (30 agosto), la Unipol Domus aprirà i battenti per il debutto casalingo ospitando niente meno che i Campioni d'Italia in carica dell'Inter. Un battesimo di fuoco davanti al proprio pubblico.

Dopo la prima sosta stagionale per le Nazionali, il Cagliari tornerà in campo il 6 settembre per la terza giornata, ospitando in casa il Lecce.

Il calendario di quest'anno, come confermato dalla Lega, presenterà soltanto due turni infrasettimanali: il primo è fissato per il 28 ottobre 2026, mentre il secondo andrà in scena il 6 gennaio 2027, nel giorno dell'Epifania.

Il girone di ritorno vedrà l'ordine delle partite totalmente stravolto a causa del confermatissimo calendario asimmetrico e per i rossoblù si chiuderà in casa, a fine maggio, con il match casalingo contro la Roma.



