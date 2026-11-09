Novanta minuti ad altissima intensità per inaugurare il penultimo atto della competizione tricolore e mettere un primo mattone verso la finalissima regionale. Questo mercoledì, 11 novembre, con fischio d’inizio fissato alle 15, lo stadio Mariotti sarà il palcoscenico della semifinale di andata di Coppa Italia di Eccellenza tra l’Alghero e il Santa Teresa.

Entrambe le formazioni arrivano al prestigioso appuntamento dopo aver superato con determinazione il turno precedente. I giallorossi guidati da mister Giorico hanno staccato il pass per la semifinale eliminando il Bonorva al termine di un vibrante doppio confronto nei Quarti (vittoria per 2-3 all'andata al “Chessa” e pareggio per 2-2 tra le mura amiche). Il Santa Teresa, dal canto suo, ha raggiunto le migliori quattro della Sardegna avendo la meglio contro il Calangianus.

La sfida arriva in un momento cruciale della stagione per entrambe le compagini. L’Alghero viaggia sulle ali dell'entusiasmo: reduce dal blitz esterno per 1-2 sul difficile campo del Lanusei (terza vittoria consecutiva in campionato) la formazione giallorossa si è issata al quarto posto a quota 16 punti in piena zona vertice. Situazione diversa per il Santa Teresa, protagonista domenica di un pirotecnico 2-2 casalingo contro l’Iglesias in uno dei big match di giornata: un pareggio che è costato ai galluresi il primato della classifica di Eccellenza, ora occupato dall’Ilvamaddalena.

Quello di mercoledì pomeriggio sarà soltanto il primo capitolo della contesa: la sfida di ritorno, che decreterà la squadra finalista della Coppa Italia regionale, andrà infatti in scena tra due settimane, mercoledì 25 novembre, sul campo del Santa Teresa.