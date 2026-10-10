Le Regioni che mettono veti sui progetti per le rinnovabili “sono Sardegna, Puglia e Toscana, mi pare tutte governate dal centrodestra…”: ha detto così, ironizzando, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin durante l'evento 'L'ottimismo della volontà' in corso a Milano.

“Stiamo lavorando come governo sui famosi 14 miliardi di scostamento. Le azioni saranno tante, ma una riguarderà l'efficientamento energetico dei fabbricati, un'altra il sistema delle imprese. Ci sarà una grande azione di aiuto delle imprese che producono e danno lavoro agli italiani” ha aggiunto il ministro.