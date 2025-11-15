Per la sfida tra Cagliari e Genoa in programma sabato 22 novembre alle 15 alla Unipol Domus, il prefetto di Cagliari, Giuseppe Castaldo, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Liguria. La decisione arriva dopo le valutazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, che ha segnalato possibili rischi per ordine pubblico e sicurezza in vista della gara.

Il provvedimento dovrebbe portare a un settore ospiti quasi deserto, replicando quanto avvenuto nella stessa partita della scorsa stagione. Allo stadio, infatti, potranno con ogni probabilità accedere soltanto i tifosi rossoblù del Grifone che vivono in Sardegna — dove è presente anche un Genoa Club dedicato — oppure coloro che risiedono nelle altre regioni italiane. Una misura preventiva che mira a evitare tensioni e a garantire lo svolgimento della partita in un clima più controllato.