Nuovo colpo di mercato per la Dinamo Banco di Sardegna Sassari: Carlos Marshall Jr., ala piccola del 1999, è ufficialmente un giocatore biancoblu. Proveniente dal campionato israeliano, dove nell'ultima stagione ha vestito la maglia dell'Elitzur Netanya, Marshall si prepara alla sua prima esperienza italiana.

Nato a Memphis, Tennessee, Marshall è cresciuto cestisticamente alla Southwind High School, conducendo la squadra alla finale statale nel 2017. Dopo una stagione al Southwest Tennessee Community College, ha proseguito il suo percorso in NCAA tra Tennessee State e Santa Clara, distinguendosi come miglior realizzatore di Tennessee State e secondo miglior tiratore da tre della conference OVC.

Lo scorso anno ha esordito nel basket europeo con l’Elitzur Netanya, imponendosi come protagonista della Winner League con 15,2 punti, 5,8 rimbalzi, 2,2 assist e 1,6 palle recuperate a partita, tirando con il 38,7% da tre e oltre il 75% ai liberi.

Soprannominato “Chef” per la sua capacità di “cucinare canestri da ogni posizione”, ha completato un master in Educational Leadership e nel tempo libero ama dedicarsi ai videogiochi.

Le sue prime parole da giocatore di Sassari: “Ho sentito tante cose positive sulla Dinamo, mi è piaciuto in particolare il supporto dei tifosi. Qui è stata costruita una cultura vincente e sono entusiasta di poter dare il mio contributo. Voglio vincere il più possibile. Penso che la vittoria venga prima di tutto: se dai il massimo e ti concentri sul vincere, tutti i traguardi personali vengono dopo. Questa è una grande opportunità per mettermi in mostra a un altro livello. Credo sia il passo giusto nella direzione giusta per crescere nella mia carriera.”