Giornata critica in Sardegna sul fronte incendi: in data odierna si registrano 25 roghi in tutto il territorio regionale, 9 dei quali hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei della flotta regionale e nazionale.

Fra i più impegnativi, l’incendio in agro di Ales, località Perda Casteddu, ancora in corso, con operazioni coordinate dal CFVA di Ales e supporto aereo di elicotteri regionali e due Canadair da Olbia. Sul posto squadre Forestas, Vigili del Fuoco, volontari e il Nucleo GAUF CFVA di Oristano.

A Codrongianos, località Matta Chivasu, le fiamme hanno percorso macchia mediterranea; stesso scenario anche a Carloforte, località M. Giannurango, dove l’intervento è tuttora in corso.

Roghi attivi anche a San Giovanni Suergiu, Jerzu, Assemini, Sestu, Serramanna e Bortigiadas, con diversi fronti ancora non domati.

A Nuraminis, in località Monte Matta Murroni, l’incendio ha percorso circa 100 ettari tra oliveti, macchia e seminativi, minacciando anche un cementificio, una stazione di servizio e una linea Terna.

A Serramanna, in località Casello 33, si segnalano danni a un’azienda agricola e il decesso di un numero imprecisato di capi di bestiame (maiali).

Tutte le operazioni di spegnimento sono coordinate dal Corpo forestale regionale con il supporto di Forestas, Vigili del Fuoco, volontari e barracelli.