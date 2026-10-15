Dopo il pareggio combattuto contro la Juventus, il Cagliari è tornato ieri al lavoro per preparare la trasferta di lunedì a Monza. Deiola e Kevin Carlos si allenano a pieno ritmo dopo aver bruciato le tappe per recuperare in vista della sfida con i bianconeri. Entrambi possono candidarsi per una maglia da titolare, ma il capitano sembra avere maggiori possibilità rispetto all'attaccante spagnolo.

Deiola potrebbe prendere il posto di Massolin in mediana, anche se resta da valutare l'opzione Fazzini, rimasto inizialmente fuori nelle ultime due gare. In attacco, invece, appare destinato alla conferma il tandem Mendy-Maldini, con il primo autore dell'assist e il secondo a segno per il momentaneo vantaggio contro la formazione di Spalletti.

Poche novità attese anche in difesa, dove il Cagliari ha incassato finora soltanto tre gol: Zè Pedro a destra, Mina e Rodriguez al centro e Obert sulla corsia mancina. A protezione del reparto arretrato dovrebbero esserci Romano e Winks, con Adopo schierato più avanti sulla destra.

Contro i brianzoli mancherà in panchina Fabio Pisacane, squalificato dopo l'episodio del contatto ravvicinato con l'allenatore della Juventus. A guidare la squadra a bordo campo sarà il vice Giacomo Murelli. Segnali positivi, infine, da Trepy, che sta aumentando gradualmente i carichi di lavoro: appare però difficile una sua convocazione per la partita di lunedì.